Die NS-Zeit gehört nicht nur ins Revier eines einzelnen Museums

Das Haus der Geschichte Österreich (HdGÖ) war als jenes der Republik gegründet worden. Eben weil es sich facettenreich mit der Geschichte der Republik samt der Genese (seit der bürgerlichen Revolution 1848) beschäftigen soll. Was am gegenwärtigen Standort nicht gelingen kann: Direktorin Monika Sommer beklagte immer wieder den Platzmangel.

2023 beschloss daher – so die APA – „die Regierung die Übersiedlung des HdGÖ mit 2028 von der Neuen Burg am Heldenplatz in das Museumsquartier (MQ)“. Bettina Leidl, die Chefin des Areals, ging frisch ans Werk, ein Architekturwettbewerb wurde ausgelobt. Die Entscheidung fiel einstimmig (auch mit der Stimme von Sommer) für den Entwurf von Laurids Ortner, der das von ihm geplante MQ mit den Monolithen (Leopold Museum und Mumok) um eine neue Formensprache ergänzte. Bisher wurden 1,5 Millionen Euro in das Projekt investiert, die Entwurfsphase ist abgeschlossen, um die Baugenehmigung hat man bereits angesucht. Doch dem Anschein nach ist das HdGÖ gar nicht so glücklich über weit mehr Ausstellungsfläche. Man schickte Stoßgebete an den neuen Kulturminister. Andreas Babler (SPÖ) erklärte im April, das Projekt evaluieren zu lassen; erst zu Jahresende wolle er darüber entscheiden. Wie er zu entscheiden habe, legten ihm in der Folge Personenkomitees nahe: Im Mai plädieren rund 50 Historiker in einem offenen Brief für einen Verbleib des Museums in der Neuen Burg mit dem Altan, von dem aus Adolf Hitler im März 1938 den „Anschluss“ ans Deutsche Reich verkündet hat: „Kein anderer Ort steht so klar für die Begeisterung und damit Mitverantwortung der österreichischen Bevölkerung für den Nationalsozialismus.“