Ausstellung und Filmschau: Being John Malkovich ... äh ... John Smith

Es ist nicht leicht, John Smith zu heißen, sagt John Smith. Wer auf Google seinen Namen eingibt, erhält an die 35 Millionen Ergebnisse. Wer die Suche auf die Schlagworte „John Smith“ und „Film“ einschränkt, erhält „nur“ noch sechseinhalb Millionen – die meisten davon in Zusammenhang mit Captain John Smith aus dem Disney-Film „Pocahontas“. „Wer also nicht den Namen meiner Filme kennt, hat praktisch keine Chance, mich online zu finden.“ In der Tat ist einer unter den 30.000 Menschen, die in Großbritannien leben und John Smith heißen, ein versierter Filmemacher. Er ist der John Smith, hat seit 1972 über 60 Filme, Videos und Installationen geschaffen, wurde international ausgestellt und ist derzeit in der Wiener Secession in der Ausstellung „Being John Smith“ zu sehen.

Der britische Filmemacher John Smith ist auf Besuch in Wien.

Zeit seines Lebens hat John Smith, geboren 1952 in East London, seine Arbeiten, die ihren Ausgang immer in der unmittelbaren Umgebung des Künstlers nehmen, an der Schnittstelle von Konzeptkunst, Avantgardefilm und Doku entfaltet. Besonders in seinen frühen Werken nahm er den Illusionscharakter des Mainstreamkinos ins Visier, exemplarisch vorgeführt in seinem wohl bekanntesten Kurzfilm „The Girl Chewing Gum“ von 1976, einem Meilenstein in der Geschichte des Avantgarde-Kinos. Smith positionierte eine Kamera an einer belebten Straße in East London und filmte die Passanten. Dazu gab er aus dem Off Regieanweisungen und erweckte dadurch den Eindruck, als würde er die Bewegungen der zufällig vorbeigehenden Menschen und Tiere dirigieren und orchestrieren: „Zwei Tauben fliegen vorbei und das Mädchen, das Kaugummi kaut, kommt von links.“ Das Spannungsfeld zwischen Bild und Kommentar führt zu komischen Effekten, etwa dann, wenn er einem harmlosen Spaziergänger wilde Hintergrundgeschichten andichtet: „Dieser Mann versucht harmlos auszusehen, aber er hat gerade die Postfiliale ausgeraubt.“

Unzuverlässiger Erzähler Das Verhältnis von Bild, Ton, gesprochener Sprache und Text beschäftigt Smith durchgehend in seinen Arbeiten, zumal er sich selbst als „unzuverlässiger Erzähler“ zu erkennen gibt. In der Secessionsausstellung sind drei seiner Filme zu sehen, darunter sein jüngstes, höchst kurzweiliges Werk „Being John Smith“ (2024). Stark autobiografisch gefärbt, beginnt das 27 Minuten lange Video mit Babygeschrei und umfasst die Lebensgeschichte des Künstlers. Wieder kommentiert er aus dem Off die eingeblendeten Filmbilder, die von Jugendfotos seiner Eltern bis hin zu den Köpfen unzähliger Menschen reichen, die alle John Smith heißen: „Meine Eltern wollten mich Ian nennen, aber mein Cousin Ian Smith kam ein paar Wochen früher auf die Welt und sie mussten sich schnell eine Alternative überlegen.“ Mit trockenem Humor rekapituliert der Filmemacher das Unbehagen, das ihm sein 08/15-Name („Soll ich ihn buchstabieren?“) seit Jugendjahren bereitet, erzählt Anekdoten aus seinem Leben, darunter eine Zufallsbegegnung mit Paul McCartney, und berichtet von einer überstandenen Krebserkrankung. Während Smith seine eigenen Bilder kommentiert, werden zusätzlich Bildunterschriften eingeblendet, die das Gezeigte und das Gesagte nochmals infrage stellen, wenn es heißt: „Ich mache mir Sorgen, dass dieser Film zu konventionell wird.“

Fakten Being John Smith

Drei Filme, flankiert von Kunstwerken des britischen Avantgarde-Filmemachers John Smith sind in der Galerie der Secession zu sehen: „Being John Smith“ (bis 16. 11.). Künstlergespräch

Das Österreichische Filmmuseum zeigt heute, Samstag, Kurzfilmprogramme von John Smith (18.00, 20.30). Im Anschluss an der jeweiligen Vorstellung gibt es Gespräche mit dem Künstler.