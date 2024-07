Jazzpianistin Irène Schweizer 83-jährig gestorben

Die Grande Dame des Schweizer Jazz ist tot: Jazz-Pianistin Irène Schweizer ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie verschied am Dienstag in Zürich, teilte das Plattenlabel Intakt Records der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit.

Die 1941 in Schaffhausen geborene Schweizer zählte zu den prägenden Persönlichkeiten des modernen Jazz. Vom Dixieland im elterlichen Restaurant hatte es die Autodidaktin zum Free Jazz auf den Bühnen der Welt gebracht. So trat sie unter anderem in Berlin, Tokio, New York, London und Amsterdam auf.