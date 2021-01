Jamiroquai-Frontmann stellt klar: War bei Kapitol-Sturm nicht dabei

Jay Kay, der für seine verrückten Kopfbedeckungen bekannte Frontmann der britischen Band Jamiroquai, hat sich nach eigenen Angaben nicht in Fellmütze mit Büffelhörnern an der Erstürmung des Kapitols in Washington beteiligt. Aufgrund der bekannten politischen Einstellung des Briten sollte dies auch kaum jemand vermuten. Dennoch ist es in sozialen Netzwerken passiert.

"Einige von euch denken vielleicht, dass ihr mich vergangene Nacht in Washington gesehen habt. Aber ich fürchte, ich war nicht bei diesen Freaks", erklärte der 51-Jährige am Donnerstag in einer Videobotschaft auf dem Twitter-Konto der Band.