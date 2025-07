Der neue James-Bond-Regisseur: Geschüttelt oder gerührt, aber sicher ohne Humor

Der 57-jährige Franko-Kanadier wird in Hollywood als heiß begehrter Starregisseur gehandelt – nicht nur, weil er bereits vier Mal für einen Oscar nominiert wurde: Seine Verfilmungen des Wüstenepos „Dune“ spülten unglaublich hohe Geldsummen in die Kinokassen. Und hier folgt auch schon die schlechte Nachricht: Denis Villeneuve ist ein viel beschäftigter Mann. Bevor er sich dem britischen Geheimagenten 007 zuwenden kann, muss er erst noch den dritten Teil seiner „Dune“-Reihe vollenden: „Dune: Part Three“ ist für Dezember 2026 in den Kinos angekündigt. Anders gesagt: Mit dem Erscheinen des 26. James-Bond-Films ist realistischerweise erst irgendwann im Jahr 2028 zu rechnen.

Als die Amazon-MGM-Studios, die neuen Inhaber des Bond-Franchise, erstmals die Wahl ihres Regisseurs bekannt gaben, outete sich Denis Villeneuve umgehend als Langzeit-Bond-Fan, der von Kindesbeinen an mit seinem Vater den Abenteuern von 007 folgte – „seit ,Dr. No‘ mit Sean Connery“. Für ihn sei James Bond „heiliges Land“.