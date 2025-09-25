Nächster "James Bond"-Darsteller wird erst 2026 gesucht

Allzu bald dürfte nicht feststehen, wer die Rolle von 007 übernehmen soll. Zumindest, wenn es nach dem Regisseur Denis Villeneuve geht, der den nächsten Teil drehen soll. Denn Villeneuve will erst 2026, nachdem er den dritten Teil von „Dune“ fertiggestellt hat, auf die Suche nach seinem Hauptdarsteller für den nächsten James-Bond-Film gehen.

Laut dem Branchenportal Deadline könnte das Ergebnis dieser Recherche auch durchaus überraschend sein: Denn Villeneuve wünscht sich ein „frisches Gesicht“ in der Rolle, einen „Unbekannten“.