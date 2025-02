„It Is Done“ von Good Wilson: Eine Chronik der schwierigen Jahre

„Das Lied entstand während der Teuerungswelle, als ich extreme existenzielle Ängste hatte“, erzählt Paulitsch im Interview mit dem KURIER. „Ich unterrichte jetzt Musik, war damals aber freischaffender Künstler. Ich habe so viel mit anderen Bands gespielt, neue Sachen aufgenommen und permanent gearbeitet, aber es war extrem schwer, davon alle Rechnungen bezahlen und davon leben zu können. Dann diese Kapitalisten mit ihren größenwahnsinnigen, absurden, imperialistischen Gelüsten zu sehen, die so viel Leid verursachen, aber mit allem durchkommen und nie Konsequenzen tragen müssen, war extrem frustrierend.“

Steiniger Weg

„Plenty“ ist soeben auf „It Is Done“, dem zweiten Good-Wilson-Album erschienen. Er ist nicht der einzige Song des Zehn-Titel-Sets, der bei ruhigen Gitarren-Sounds, die mal an Kurt Vile und dann an die Beatles erinnern, in den Texten schärfere Töne anschlägt.

Der Weg zum neuen Longplayer war für das Quintett nämlich mehr als steinig: „Wir hatten Anfang 2020 das erste Album veröffentlicht und dafür tolle Medienaufmerksamkeit bekommen“, erinnert sich Paulitsch. „Doch zwei Tage bevor wir auf eine lange Tour gehen und dieses Momentum nützen konnten, mussten wir alle Konzerte wegen Corona absagen. Das war ein schwerer Schlag.“

Danach wusste zunächst keiner, wann, wie und ob überhaupt es mit Good Wilson weitergehen kann. Aber man fand sich wieder – obwohl Paulitsch, die Gitarristen Yannic Steuerer und Alex Connaughton, Drummer Julian Pieber und Bassist und Sound-Designer Mario Fartacek notgedrungen in eine andere Lebensphase gekommen waren, sich fixe Arbeit oder andere Bandprojekte gesucht hatten.

Der Good-Wilson-Song „Divine“ wurde ein Hit, auf Spotify weit über drei Millionen Mal gestreamt, und die Band hatte internationale Auftritte beim Reeperbahn-Festival in Hamburg, dem Eurosonic in Holland und dem Great Escape in Brighton. Der Effekt dieser Live-Aktivitäten: Mit „It Is Done“, sagt Paulitsch, hätten die Fünf ihren Sound gefunden, den eigenen Stil besser herausgearbeitet und seien mutiger in ihrer Kreativität geworden. Auch in den Texten, die wie eine Chronik der schwierigen Jahre klingen, sind sie couragierter.