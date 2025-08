Ist St. Margarethen tatsächlich besser als Bayreuth?

Sehr geehrtes Kulturamt!

Sie haben, wie in einem Artikel der Tageszeitung KURIER mitgeteilt, zuletzt einen Betriebsausflug nach Bayreuth unternommen. Der Kulturamtsleiter hat in seiner Bewertung der „Meistersinger“ einen halben Stern weniger vergeben als für die Aufführung des „Fliegenden Holländer“ in St. Margarethen. Als Freund des Burgenlandes freue ich mich, dass der Steinbruch nun dokumentiertermaßen künstlerisch wertvoller ist als der Grüne Hügel, plädiere aber dennoch für die Abschaffung der Sternebewertung, weil sie gefährliche Konsequenzen haben kann. Es wäre schlimm, wenn die konservativen Wagnerianer bald nur noch ins Burgenland pilgern. Das schöne St. Margarethen darf nicht Bayreuth werden.

Mit freundlichen Grüßen, D. S.

Sehr geehrter D. S.,