Israelischer Autor Amos Oz gestorben

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist am Freitag laut Medienberichten in seiner Heimat im Alter von 79 Jahren an Krebs gestorben. Der unter dem Namen Amos Klausner in Jerusalem als Sohn jüdischer Einwanderer aus der Ukraine geborene Autor war als Gründer der Friedensbewegung Schalom Achschaw (Frieden Jetzt) auch politisch aktiv und galt immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis.

Oz hat sich stets gegen die israelische Besatzungspolitik ausgesprochen und engagiert. Gleichzeitig betonte der im Sechstagekrieg 1967 und im Jom-Kippur-Krieg 1973 als Soldat aktive Autor jedoch das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Zu den bekanntesten Werken von Oz zählen die Romane „Mein Michael“, „Der perfekte Frieden“, „Black Box“, „Ein anderer Ort“, „Eine Frau erkennen“ sowie „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“.