Zwei Freundinnen, zwei Israels

Es begann mit einem Post auf X/Twitter: „Weihnachten in Bethlehem – friedlicher Protest“, schrieb Susanne Glass unter das Foto eines älteren Palästinensers, der auf dem Krippenplatz gebratene Kastanien anbot. Auf dessen Pullover war zu lesen: „We love Jerusalem – the capital of Palestine“. Die ARD-Journalistin Glass, damals Chefkorrespondentin im Studio Tel Aviv, wurde daraufhin mit empörten Reaktionen überschüttet. Besonders harsche Kritik kam von einer jungen Frau, die Glass kurz zuvor bei einer Konferenz kennen- und als überaus sympathisch schätzen gelernt hatte. Die Journalistin wollte sich der Kritik stellen – und „es war der Beginn einer tiefgehenden Freundschaft“, schreibt Glass.