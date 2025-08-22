Hollywoodstar Javier Bardem: "Israels Verteidigungskräfte sind Nazis"

Hollywoodstar Javier Bardem hat das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen scharf kritisiert - und dabei einen umstrittenen Vergleich mit Nazideutschland gezogen. "Die IDF (israelischen Verteidigungsstreitkräfte) sind Nazis", schrieb der spanische Schauspieler in einem Beitrag auf Instagram, der neben einem Video gepostet ist, das einen israelischen Scharfschützen zeigen soll, der Zivilisten ins Visier nimmt.

Filmstar Bardem (56) verwies dabei auf den von Ralph Fiennes in "Schindlers Liste" gespielten KZ-Kommandanten Amon Göth und schrieb: "Ein sadistischer SS-Offizier, der Gefangene von seinem Balkon aus allein zur Unterhaltung erschoss. Er verkörperte die Banalität des Bösen und die Straffreiheit der Grausamkeit innerhalb eines repressiven Militärapparats."

"Dieselbe Logik des Terrors und der Entmenschlichung" Seinen umstrittenen Vergleich begründet Bardem, der 2008 für "No Country for Old Men" einen Oscar erhielt, mit folgender Aussage: "Heute ist es dieselbe Logik des Terrors und der Entmenschlichung, die die IDF gegen das palästinensische Volk anwenden." Israels Armee betont stets, sie gehe im Gazastreifen ausschließlich gegen Terrororganisationen wie die Hamas vor und versuche dabei, die Zivilbevölkerung zu schonen. Allerdings gibt es aus dem Gebiet immer wieder auch Berichte über Zivilisten, die bei Angriffen des Militärs ums Leben kommen.