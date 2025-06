„Isacco“ in der Kammeroper: Der Engel mit der Nachttischlampe

Stefan Herheim, Intendant des MusikTheaters an der Wien, zeigt das Werk in der Kammeroper: Regisseurin Eva-Maria Höckmayr verlegt den biblischen Stoff über Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll, in eine Familie von heute. Sie lässt das Ensemble wie in einem Oratorium mit Noten in der Hand beginnen. Florian Schöffels eindrucksvolle Videoprojektionen vergrößern die kleine Bühne in eine düstere Wohnung. Türen, die sich langsam öffnen, bedrohliche Figuren, die auf ein Kind zuschreiten, suggerieren zu Beginn so etwas wie Spannung.

Im Laufe der Handlung aber verrätseln die Bilder im Hintergrund, was die Regisseurin eigentlich zeigen will. Ist der Vater ein Missbrauchstäter? Sind beide Eltern von religiösem Wahn gesteuert?

Metastasio erzählt den Isaak-Stoff als Prolog zur Erlösungsgeschichte. Ob Höckmayr darauf hinweist, wenn sie am Ende einen Engel und ein Kind die Lichter an einem Christbaum anzünden lässt, erschließt sich nicht. Manche Szenen wirken plakativ, etwa wenn ein Engel mit einer Nachttischlampe in der Hand erscheint. Oder wenn Schafe im Video auftauchen, wenn im Libretto von Herden die Rede ist. Und manches wirkt karikaturhaft, etwa wenn Sara einem Sänger das Messer anhält, während der seine Koloraturen vorträgt.