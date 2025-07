Gründungsmitglied und Ex-Sänger von Iron Maiden gestorben

Paul Mario Day, Gründungsmitglied und erster Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Die Todesnachricht wurde am Dienstag (29. Juli) von seiner späteren Band More via Social Media veröffentlicht, wie u.a. der "Rolling Stone" unter Berufung auf das US-Magazin "Parade" berichtete.