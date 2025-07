Während Iron Maiden im Ernst-Happel-Stadion mit „Phantom Of The Opera“ und „The Number Of The Beast“ von entstaubten Fan-Favoriten zu weltbekannten Songs überschwenken, wird deutlich, was diese Band einzigartig macht: Zwar werden die Beats meist wie Maschinengewehr-Salven abgefeuert, aber Iron Maiden beschränken sich trotzdem nicht auf wütendes In-die-Saiten-Hacken. Die Strukturen von Songs wie „Rime Of The Ancient Mariner“ ähneln kleinen Metal-Opern, glänzen mit komplexen Rhythmen, wechseln mehrmals Tempo und Stimmung.

Begleitet wird das von perfekt konzipierten Animationen auf der LED-Wand am Bühnenhintergrund. Sie sind thematisch an die Songs angepasst, die oft mythische Themen und Okkultes aufgreifen. Sie steigern sich mit Fortdauer der Show in Tempo, Bewegung und Spektakel – genauso wie die Musiker mit den Längen ihrer Soli.

Noch faszinierender: Wie mühelos Bandgründer Steve Harris seinem Bass die rabiaten Sechzehntel-Noten entlockt – ebenfalls ein Markenzeichen der Band. Und Bruce Dickinson, der 2015 an Kehlkopfkrebs erkrankt war, aber nach einer Chemotherapie geheilt ist, kommt immer noch kraftvoll in die höchsten Tonlagen und teufelt mit 66 Jahren genauso so vital über die Bühne wie eh und je.

Nach den hymnischen und vom Publikum an sich gerissenen Refrains von „Run To The Hills“ und „The Trooper“ ist das ausladend ausgeführte „Hallowed Be Thy Name“ ein Höhepunkt der Showgestaltung: Dickinson beginnt den Song über einen Gefangenen auf dem Weg zum Galgen in einem Käfig. Als der explodiert, wird er auf der LED-Wand von einem Geist eine Serpentine hinauf gejagt. Am Ende stürzt er mit einem Seil um den Hals in die Tiefe.

Der Rest ist ein Triumphzug: Beim Song „Iron Maiden“ will ein übermächtiger Eddie die Bühne kapern, und die Hits „Aces High“ und „Fear Of The Dark“ in der Zugaben schicken die Maiden-Fans endgültig in den Himmel.