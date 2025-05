„intimacies“ im Keller des Funkhauses: Eher spooky denn heimelig

Eine Szene machen

Neu ist das jedoch nicht. Die Gruppe Kollektief zum Beispiel realisierte 2017 im Bronski & Grünberg „one to one“ als immersives Stationentheater: Es gab zehn Performances, dargebracht von jeweils einer Person für nur ein Vis-a-vis. Und von 28. auf 29. Mai macht Pia Hierzegger bei den Festwochen 24 Stunden lang in „The Second Woman“ 100-mal die gleiche Szene, zehn Minuten lang – und jedes Mal steht ihr dabei ein neuer Partner gegenüber.

Der Rezensent meldete sich dennoch für „intimacies“ an. Aussuchen durfte er sich im gegenwärtigen Stadium nichts, ihm wurde eine Begegnung mit Luca Bonamore, einem Tänzer, der angeblich auch als „Pornamore“ bekannt sein soll, vereinbart. Diese fand im Keller statt – in einem mit Holzpaneelen ausgekleideten Gymnastikraum mit grünem Linoleum-Boden. Er wirkt eher spooky denn heimelig; dort finden bis 15. Juni alle Performances statt.

Bonamore verkörpert den Philosophen Roland Barthes, der in Englisch erklärt, warum er 1999 das Vorwort für das Buch „Tricks“ des homosexuellen Autors Renaud Camus schrieb. In der Folge gibt Bonamore tänzerisch einige Verführungs-„Tricks“ preis.

Doch wer ist überhaupt der Namensvetter von Albert Camus? Laut Wikipedia wird er wegen seiner Idee des „Großen Austauschs“ oder der „Umvolkung“ als einer der Vordenker des rechtsextremen Rassemblement National angesehen – und wurde 2014 wegen Anstachelung zu Hass und Gewalt verurteilt.

Der Rezensent fühlte sich in Nachhinein unangenehm berührt. Und er stellte – wieder einmal – fest: Theater ist ein Gemeinschaftserlebnis; jemandem allein zuzuschauen, macht keinen Spaß.