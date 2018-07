Interviews zu "Mamma Mia 2": Der Trost von Schweden

Parker suchte die ABBA-Songtitel für seine Fortsetzung aus und verwendete dabei auch eine Reihe relativ unbekannter Lieder, die wohl nur den Hardcore-Fans der singenden Schweden bekannt sein dürften.

Nein, das finde er nicht riskant, verteidigt Parker seine Wahl: Zum einen stünden natürlich wieder ganz große Hits wie „Mamma Mia“, „Knowing Me, Knowing You“ oder „Dancing Queen“ auf dem Programmzettel – „Wir verwenden also keineswegs nur B-Seiten“, so Parker.

Gleichzeitig aber wollte er auch weniger bekannte Lieder wie „When I Kissed the Teacher“ oder „My Love, My Life“ einbringen. Zu diesem Zweck konnte er Benny Andersson und Björn Ulvaeus von ABBA dazu bewegen, einige Originallyrics zu verändern, um sie an die aktuellen Filmszenen anzupassen. So wurde beispielsweise aus dem Liebeslied eines Paares „My Love, My Life“ die Ballade einer Mutter an ihre Tochter.

Wie Lily James treffend feststellte: „,Mamma Mia’ ist ein Film, den man sich mit seiner Mutter ansehen sollte.“