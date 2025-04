„Und jetzt gehe ich weiter“: Staatsballett-Chef Martin Schläpfer nimmt Abschied

Das könnte man durchaus suggerieren, zumal ich mich erst für diese grandiose Sinfonie entschieden habe, als mein Abschied aus Wien bereits feststand. Mir geht es aber nicht darum. Verschiedene Welten, eine Vielfalt von Emotionen – ich sehe darin ein Handlungsballett, auch wenn es keine Geschichte erzählt. Tschaikowski bleibt für mich in dieser Sinfonie der Komponist von großen Ballettklassikern. So wird der zweite Satz ein „weißer Akt“, die Klassik fließt ein. Ein Zelebrieren eines Abschieds – das wird meine Choreografie sicher nicht. Ich hatte eine tolle Zeit hier in Wien, und jetzt gehe ich weiter. Damit sich keine Empfindlichkeit einstellt, habe ich an das Ende meiner Choreografie zudem eine Arie Händels gestellt, „Süße Stille“.

Ja, und das hat schon viel mit Tschaikowskis Musik zu tun. Tanz kann vieles werden. Er kann symbolisch unter Wasser sein, der Raum wirkt sehr breit und sehr tief, an den Seiten offen, wie eine andere Welt. In dieser surrealen Umgebung fallen mir plötzlich reale Ereignisse ein, zum Beispiel ein Aufeinandertreffen von Donald Trump mit Kamala Harris oder auch Episoden aus dem Leben Rasputins. Männerfiguren, die immer nach Macht streben.

Die Stille hat einen großen Stellenwert in Ihren Choreografien, aber auch das Rätselhafte, das viele Interpretationen durch das Publikum ermöglicht.

Weiters werden Choreografien von George Balanchine und Merce Cunningham zu sehen sein.

Als Tänzer blieb mir Balanchine fremd. Aber ja, die Neoklassik wurde für mich wichtig, und auch die Tatsache, dass Tänzerinnen und Tänzer mit seinen Stücken wachsen, nicht zuletzt auch sein Schaffen für Tänzerinnen. „Divertimento Nr. 15“ halte ich für ein großartiges, klares, pures Ballett, ganz ohne Druck und Effekthascherei. Cunningham ist ein Gegenpol zu ihm, die beiden mochten sich nicht. Dass aber beide Meisterchoreografen waren, beide auf der Klassik basieren, spricht so für die Bandbreite des Tanzes im 20. Jahrhundert, die damals in New York möglich war.

Sie wollen sich für unbestimmte Zeit von der Bühne zurückziehen.

Zumindest ein Jahr lang in mein Haus in den Schweizer Bergen. Im August werde ich einen Hund bekommen, einen Shiba Inu, der Schnee mag und sich im Schnee bewegen kann, denn es gibt monatelang Schnee in der Gegend. Ich freue mich auf diese Zeit, ich möchte denken, lesen, reflektieren, vielleicht meine Werke aufarbeiten, ordnen – wobei das Letztere offen ist. Danach sehe ich weiter!