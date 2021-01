Interview mit Vanessa Kirby: "Dinge tun, vor denen ich mich fürchte"

Das Jahr 2020 war ein gutes Jahr für Vanessa Kirby, trotz der weltweiten Pandemie. Gleich zwei Filme, in denen sie die Hauptrolle spielt, feierten Rücken an Rücken ihre Premiere in Venedig, das als einziges A-Filmfestival nach Ausbruch von COVID-19 als Live-Ereignis stattfand und sich heute noch anfühlt wie ein Wunder.

Beide Filme – sowohl Mona Vasolds Historiendrama über eine Frauenliebe in „The World to Come“ als auch Kornél Mundruczós „Pieces of a Woman“ – liefen am Lido im Wettbewerb. Prompt erhielt die 32-jährige Schauspielerin den Preis als beste Darstellerin für ihre tragische Rolle in „Pieces of a Woman“, der ab Donnerstag auf Netflix abrufbar ist.