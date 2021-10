Interview mit Stefan Ruzowitzky: „Kriegsjahre sind ‚gut‘ für Frauen“

Der österreichische Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky verwandelt das kriegserschütterte Schatten-Wien von 1920 in den Schauplatz einer grausigen Mordserie. In „Hinterland“ (jetzt im Kino) erzählt der Regisseur die Geschichte eines Kriegsheimkehrers – ausdrucksstark gespielt von Murathan Muslu – mit den Mitteln des expressionistischen Kinos. Wien erscheint als dunkler Albtraum, in dessen Straßen der schiefen Winkel, die Arbeitslosigkeit und Chaos herrschen und ein Mörder sein Unwesen treibt.

KURIER: Herr Ruzowitzky, derzeit lässt sich ein verstärktes Interesse an der Zwischenkriegszeit beobachten – von „Babylon Berlin“ bis hin zur Verfilmung von Kästners „Fabian“. Auch Ihr neuer Film spielt 1920. Warum diese Hinwendung?

Stefan Ruzowitzky: Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass zu meiner Studienzeit das Augenmerk auf Nationalsozialismus und Holocaust fokussiert war. Diese Themen mussten dringend abgearbeitet werden, denn die Täter saßen damals noch an den Schaltstellen der Macht. Dieser Prozess hat alles andere in den Hintergrund gedrängt. Aber gerade die Zwischenkriegszeit ist in jeder Beziehung hoch interessant, weil sie so krisenhaft war. Die Menschen haben sich neuen, extremistischen politischen Strömungen zugewandt. Es gab auch neue Formen in der Kunst. Man kann also von einem starken historischen Einschnitt sprechen. Die Zeit, von der wir berichten, also unmittelbar nach dem Krieg, wo es Hungersnöte gab und große Teile des Wienerwalds abgeholzt wurden, weil die Leute nichts mehr zu heizen hatten – diese Zeit ist eine ganz andere als die „Goldenen Zwanzigerjahre“, in denen „Babylon Berlin“ zu Hause ist. In den Dreißigerjahren wurde dann der Nationalsozialismus immer stärker. Diese Periode von 15 Jahren war in sich sehr spannend und sehr unterschiedlich.