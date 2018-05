Interview mit Franz Rogowski: Ein Äffchen im Kopf

Wer Franz Rogowski im Kino gesehen hat, wird schnell zum Fan. Seine Schönheit ist ungewöhnlich, seine lispelnde Sprache gewöhnungsbedürftig. Man sieht und hört gleich zweimal hin. Rogowski liefert seinen im Tanz geschulten Körper an seine jeweilige Rolle aus und erzielt verblüffende Unmittelbarkeit. In dem schönen Drama „In den Gängen“ arbeitet er die Nachtschichten in einem Großmarkt und verliebt sich. Derzeit im Kino.

KURIER: Sie arbeiten „In den Gängen“ als Gabelstaplerfahrer in einem Großmarkt. Das sieht ganz schön schwierig aus.

Franz Rogowski: Ich durfte schon nach fünf Minuten um die Ecke sausen, obwohl ich keinen Gabelstaplerschein hatte – und habe auch gleich ein Gewürzregal mitgenommen. Das würde im Schwabenland, wo ich herkommen, nicht passieren. Da muss man erstmal sein Diplom vorzeigen. Aber ich kann sagen: Im Gabelstapler eine Tonne Bier über dem Kopf zu balancieren und gleichzeitig einen Satz zu sagen – das ist so konkret, dass man das erst einmal hinkriegen muss. Der Stapler und die Palette Bier helfen mir mehr als method acting – weil es so real ist. Wenn du da einen Fehler machst, dann war’s das.

Inwiefern hilft Ihnen das?

Man ist ja beim Spielen immer auf der Suche nach einem echten Moment. Der ist natürlich nicht „echt“ echt, aber etwas muss passieren. Ich kann ja nicht vor mich hinlügen, und nichts passiert. Aber das ist ja das Komische am Schauspiel: Man behauptet etwas, und der Partner, mit dem man spielt, behauptet auch etwas. Trotzdem muss eine Wirklichkeit daraus entstehen. Und da ist so ein Stapler so wirklich wie sonst fast gar nichts.

Stimmt es, dass Sie Fahrrad-Kurier werden wollten und dann Tanz und Schauspiel lernten?

Ich war in der Tanzausbildung und wollte Maler werden, was aber nicht klappte, und danach Straßenmusiker. Und dann wollte ich Fahrrad-Kurier werden. Ich hatte einen Lebenslauf mit einem Foto von mir mit Fahrrad im Arm. Als besondere Fähigkeit gab ich an, dass ich sehr sportlich bin und seit dem Alter von zwei Jahren Fahrrad fahre. Abends habe ich dann auf einer Party eine Freundin aus meiner Zeit aus der Tanzausbildung getroffen, die meinte, ich sollte mich bei einem Casting an der Schaubühne für ein Tanzstück bewerben. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt eineinhalb Jahre nicht mehr getanzt und wurde dann als einziger genommen. Ich glaube, der Regisseurin gefiel, dass ich mit einem Fahrrad-Kurier-Lebenslauf ankam.

Warum ausgerechnet Fahrrad-Kurier?

Ich verbinde mit Fahrrad Freiheit und Unabhängigkeit, und ich empfinde dieses Gegen-alle-Regeln-im-Straßenverkehr-Überleben als großes Glück. Ein Glücksmoment, auf den ich mich so richtig verlassen kann, ist der Moment, wenn ich auf das Fahrrad steige und losfahre. Wenn ich das mit ins Auto setzen und losfahren vergleiche – das ist ja grauenhaft.