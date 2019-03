Interview mit Barry Jenkins: Was war so „great“ in Amerika?

KURIER: Mr. Jenkins, Sie haben gesagt, die Bücher von James Baldwin haben Sie gelehrt, was es bedeutet, als schwarzer Mann zu leben. Inwiefern?

Barry Jenkins: Als ich die Literatur von James Baldwin entdeckte, hatte ich noch nicht sehr viele Bücher gelesen. Geschichten über Schwarze waren für mich ein neues Erlebnis, zumal ich damals nur Storys von berühmten Schwarzen wie Martin Luther King oder Jesse Owens kannte. Aber dass jemand über ganz normale, alltägliche schwarze Menschen in einer noch dazu unglaublich intensiven Sprache erzählen konnte, machte für mich die Kraft von James Baldwins Bücher aus. Damals habe ich mich in seine Literatur verliebt.

James Baldwin hat sehr viel geschrieben. Warum haben Sie sich diesen Roman ausgesucht?

Es stimmt, eigentlich ist „ Beale Street“ nicht mein Lieblingsbuch; das wäre „Giovanni’s Room“. Doch das Tolle an „If Beale Street Could Talk“ besteht darin, dass es von zwei sehr starken Stimmen Baldwins geprägt ist: Einerseits zeigt es die zarte, romantische Seite von ihm, die sich in der Liebesgeschichte von Fonny und Tish findet; andererseits hört man auch die bittere Seite, die von sozialer Ungerechtigkeit und deren Auswirkungen auf Schwarze erzählt. In Amerika gibt es keine schwarze Person, die davon nicht betroffen ist. Selbst ich als sogenannter „Hollywood-Regisseur“ bin tagtäglich damit konfrontiert.

Kürzlich erschien eine Doku über James Baldwin, nun kommt Ihr neuer Film – gibt es so etwas wie eine Renaissance?

Baldwins Buch wurde vor 45 Jahren geschrieben und ist heute noch brandaktuell. Jetzt, wo es in Amerika heißt „Make America Great Again“, fragen wir uns: Was war eigentlich so „great“ in Amerika? Und dann gehen wir zu schwarzen Schriftstellern wie Toni Morrison und James Baldwin zurück, die davon berichten, dass es in der Vergangenheit gar nicht so toll war. Bis heute nicht.

Ihre Bilder in „ Beale Street“ sind sehr ästhetisiert, pathosschwer und manchmal am Rande zum Kitsch. Warum?