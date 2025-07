"In C" bei ImPulsTanz: Ein Kaleidoskop des Tanzes

Wie Bausteine reihen sich musikalisch und choreografisch diverse Variationen aneinander, öffnen viele Freiräume zur Improvisation. Das Chaos, aus dem die Tänzerinnen und Tänzer wie aus einem Schattenriss aus der Stille in die Bewegung tauchen, ist tatsächlich variabel. Musik und Tanz bilden eigene Ebenen, choreografische Sequenzen stellen auch Kontrapunkte zur Musik dar. Trotzdem bleiben sie einander verbunden. Farbprojektionen im Hintergrund bilden eine attraktive Klammer.

Das Tanzvokabular erinnert unter anderem an Twyla Tharp, basiert auf Modern Dance. Immer mehr kommen jedoch eigene Elemente wie Gesten, puppenhafte Bewegungen und akzentuierte Arm-und Handbewegungen von Waltz dazu.

So ist ein buntes Tanzmosaik entstanden, das auch geometrische Muster in immer wechselnden Formationen vom Solo über Duo bis zu großen Ensembleszenen entstehen lässt. Wie Räder greifen die Tänzerinnen und Tänzer ineinander. Sie stampfen, springen, laufen, fügen sich in den schweißtreibenden Sequenzen zu einer bewegten Maschine in einer Endlos-Schleife zusammen. Die Bühne wirkt dabei so voll, als wären doppelt so viele Tänzerinnen und Tänzer da. Am Ende dieses Bewegungsrausches stehen sie in schweißgetränkten Kostümen da, während die mitreißende Musik von The Young Gods meditativ ausklingt. Das Publikum feierte das gelungene Debüt für Sasha Waltz bei ImPulsTanz, in dem die Vielfalt der zeitgenössischen Tanzströmungen um eine weitere sehenswerte Facette bereichert wird.