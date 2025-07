Susanne Kirnbauer-Bundy: Grandezza in Sneakers mit 82 Jahren

Viel Disziplin und Fleiß

Mit Gesten und reduzierten, dafür umso einprägsameren Bewegungen lässt Kirnbauer-Bundy Höhepunkte ihrer Laufbahn an der Staatsoper vorbeiziehen. Mit Händen und Armen und in Sneakers führt sie Variationen aus ihren Rollen vor, weckt Erinnerungen an Wilis, Raymonda, Dornröschen, aus späterer Zeit an diverse Mutterrollen, aber auch an ihre Choreografien wie „Coppélia“. Damit verbunden war stets viel Disziplin und Fleiß. Kirnbauer beschönigt den harten Alltag im Ballettsaal nicht, zitiert Ballettmeister, die „intelligente Füße“ verlangten. Aus der Ballettstange wird ein Requisit, das ihren Tanz heute surreal erscheinen lässt. Gegen Ende kommt Uhlich als Tanzpartnerin auf die Bühne, die beiden tanzen mit spürbarer Freude ein bezauberndes Duett in Uhlichs Stil. Auch in einem kurzen Dialog finden sie Gemeinsamkeiten.

Zu Recht Jubel und Standing Ovations für dieses insgesamt sehr poetische, generationenübergreifende Stück.