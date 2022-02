Ida Maly und Friedl Dicker-Brandeis: Gefängnis, Anstalt, Gaskammer

In Linz schlägt das Pendel mit Wucht in die andere Richtung aus. Hemma Schmutz, Direktorin der städtischen Museen, präsentierte auch in der Vergangenheit weibliche Positionen – man denke nur an die exzellente Ines-Doujak-Retrospektive. Aber nun stehen Künstlerinnen das gesamte Jahr über im Mittelpunkt.

Bis 9. Jänner gastierte die Sammlung Verbund mit „Feministischer Avantgarde“ seit den 70ern im Lentos. Geplant sind zudem die Personalen Inge Dick (ab 18. 3.) und Iris Andraschek (ab 16. 6.).

Im Nordico leistet man unterdessen Geschichtsaufarbeitung nach Grazer Vorbild: Auf die Überblicksschau „Ladies First! Künstlerinnen in und aus der Steiermark 1850 – 1950“, die bis zum Herbst in der Neuen Galerie am Joanneum zu sehen war, folgt ab 20. Mai „Auftritt der Frauen. Künstlerinnen in Linz 1851 – 1951“. Die Zeit von 1950 bis heute wird danach (ab 28. 10.) unter dem Titel „What the fem?“ aufbereitet.