Ian Fisher: "American Standards" im Stadtsaal

"American Standards" hat der in Wien lebende US-Amerikaner Ian Fisher sein neues Album getauft - und doch sei es für ihn jene seiner Platten, die "am wenigsten nach Country" klinge. "Aber ich kann nicht leugnen, dass es durch die Texte und die Einflüsse der Songs immer noch mit diesem Genre zu tun hat, das ich liebe." Grundsätzlich sind die zwölf Songs einfach guter Singer-Songwriter-Pop, der mal in Richtung Indie schielt, dann wieder auf Folk getrimmt aus den Boxen schallt.