Über weltweites Kindesleid: No Angels veröffentlichen neuen Song

Die Kult-Popband No Angels veröffentlicht einen neuen Song - und verbindet damit eine besondere Botschaft. Das Lied "I still believe", das heute Freitag erscheint, soll ein Hoffnungszeichen setzen und auf die Situation von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Es ist der erste neue Song der No Angels seit 2021.

"Überall leiden Kinder unermesslich"

"In der heutigen Zeit ist es unmöglich, die schlimmen Ereignisse auf der Welt zu übersehen. Sei es in Gaza, der Ukraine oder anderswo. Überall leiden Kinder unermesslich", sagte Band-Mitglied Sandy Mölling. "Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen", forderte sie. Mit dem Lied wollen die Musikerinnen aber ein Zeichen setzen und sagen, dass es dennoch noch Hoffnung gibt. "Ich wünsche mir, dass der Song die Menschen tröstet, ihnen Kraft gibt und sie sich verstanden fühlen", erklärte Bandkollegin Nadja Benaissa.