"I Am Easy To Find": Das neue Album von The National

Zuerst zum Kurzfilm: In diesem durchlebt Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander („The Danish Girl“) ein ganzes Leben – von der Geburt bis zum unausweichlichen Ende. Begleitet werden die Szenen eines Lebens von den neuen Songs von The National. Das Resultat kann man sich via YouTube gratis ansehen – muss man aber nicht. Okay, die Aufnahmen sind zwar ästhetisch schön, die Geschichte berührend, aber fesselnd ist diese Bio in Bildern nicht.

Ähnlich kann man über das neue, achte Studioalbum von The National urteilen. Denn die Band, die sich mit Alben wie „Boxer“ und Songs wie „Fake Empire“ oder „I Need My Girl“ zu einer der wichtigsten Mainstream-Indierock-Vertreter der Welt getrauert hat, serviert in einer Stunde Spielzeit die bereits bekannte schwermütige Suppe, die seit 20 Jahren immer wieder neu aufgekocht wird. Bei genauerem Hinhören lassen sich aber Neuerungen ausmachen. So wird Berningers Bariton nicht mit Moll-Gitarren, sondern hauptsächlich von Klaviermelodien und Streicherarrangements veredelt. Dazu gesellen sich erstmals Gastsängerinnen ( Lisa Hannigan, Sharon Van Etten und Gail Ann Dorsey), die Berninger dann stimmlich seine Grenzen aufzeigen. Macht wenig. Die Fans werden auch in den 16 neuen Songs an seinen Lippen hängen.