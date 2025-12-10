Weihnachtshorror: Ho-ho-ho mit der blutigen Axt in der Hand

Weihnachten ist eine schwierige Zeit für Billy. Seit er als Kind mitansehen musste, wie ein als Weihnachtsmann verkleideter Killer seine Eltern schlachtete, wütet in ihm die Mordlust. Regelmäßig zu Weihnachten gibt ihm eine innere Stimme namens Charlie Anweisungen, sich neue Opfer zu suchen.

Mit der Axt in der Hand.

Der Original-Slasher von 1984 sorgte für Kontroversen, weil religiöse Vereine und Elternverbände einen mordenden Weihnachtsmann als Sakrileg empfanden.

Im heiteren Remake geht es einen Hauch weniger ernsthaft, aber trotzdem sehr blutrünstig zu. Billy ist auf seiner Flucht vor den Behörden in einer harmlosen Kleinstadt gelandet und arbeitet in einem Geschäft für Weihnachtszubehör. Dort hat er ein Auge auf die attraktive, aber sehr cholerische Kollegin geworfen. Liebevoll schlichtet er Plastikweihnachtsmänner ein, während ihm die innere Stimme den nächsten Mordauftrag erteilt.