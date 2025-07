"Homo Faber - The Origin" bei ImPulsTanz: Aus Werkzeugen werden Waffen

© Sang Hoon Ok

Das Stück befasst sich mit dem Menschen als Produzenten von Werkzeugen, die sein Leben erleichtern sollen. Die neun Performer tragen Overalls und Sneakers. Der Mensch wird hier vor allem als Arbeiterin und Arbeiter gesehen. Mit Präzision und angestrebter Perfektion werden Verpackungskartons geschlichtet, gefüllt und geleert. Kim zeigt daneben auch die Folgen, wenn sich der Mensch nur über seine Arbeit definiert. Kommunikation findet kaum statt, und wenn, dann in einer aggressiven Körpersprache. Wie Ninja-Kriegerinnen und Krieger stoßen Menschen zusammen, greifen unvermutet andere an.

Ein Metronom begleitet getaktete Produktionsprozesse. Dazwischen steht das „Lacrimosa“ aus Mozarts „Requiem“, was die Choreografie nicht zuletzt im Zusammenwirken mit ausgeklügelter Lichtregie ziemlich pathetisch aussehen lässt. Der Mensch muss in dieser dystopischen Welt unter einer Stimme aus dem Off vor allem funktionieren, auch wenn toxische Nebenprodukte anfallen.