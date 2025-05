Posthume Aktion: Einmal noch 6-Tage-Spiel in Prinzendorf

Im April 2022 ist Hermann Nitsch gestorben. Das sollte aber nie bedeuten, dass es keine Aktionen mehr in Prinzendorf gibt. Im Gegenteil, so Rita Nitsch am Mittwoch: Seine Absicht war, dass das Schloss „sein Bayreuth“ wird, wo weiter immer wieder das 6-Tage-Spiel stattfinden sollte. Für die Zukunft kann seine Witwe das nicht versprechen, aber zumindest heuer zu Pfingsten (7. bis 9. Juni) wird nun der zweite Teil des bereits 2022 und 2023 begonnenen Spiels (2. Fassung) aufgeführt.

Drei Tage lang wird – nach der strengen „Regieanweisung“ des Meisters in seiner 1000-seitigen Partitur – diese „Collage aus unserer abendländischen Kultur von der griechischen Tragödie über die christliche Kultur bis hin zu Wagner“, wie es Nitsch beschreibt, im Schlossareal aufgefächert. Inklusive Fußwaschung, Körperaktionen, Prozessionen und viel Musik: „Am Anfang diente die Musik der Intensivierung des Gesamtkunstwerks“, erklärt Rita Nitsch, „aber jetzt ist sie im Vordergrund.“