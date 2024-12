Föttinger und Meyer als "Sonny Boys": "Man muss über die Stränge schlagen"

Was interessiert Sie an dem Stück?

Ich habe in Amerika studiert, und das Stück interessiert mich, weil ich einen großen Spaß hatte an den Stand-up-Comedians, die eine unglaubliche Frechheit an den Tag legen und damit etwas hervorrufen bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, das normalerweise unter Verschluss gehalten wird. Also Lenny Bruce oder Groucho Marx, das sind meine Helden. Und sie kommen auch in diesem Stück vor, natürlich nicht in dieser extremen Schärfe. Aber ich glaube, Neil Simon hat eine richtig große Ahnung von Comedy Writing.

Dieses Stück ist ja schon unglaublich oft aufgeführt worden, jeder kennt es. Wie inszeniert man das heute?

Indem man es ernst nimmt. Dann entdeckt man, dass es erstaunlich gut ist, weil es enorme Themen drin hat, die nicht nur als Witzarena dienen. Da geht es um: Ich bin ausgegliedert, nicht mehr Teil des Arbeitsmarktes, ich bin eine Null. Man denkt an den nahenden Tod. Es ist eine Endrunde in einem Marathon von einem Leben. Und das Tolle ist, dass beide behaupten, sie seien wahnsinnig glücklich. Und diese Art von Lebenslüge, die kennen wir. Und diese Themen sind der Unterbau einer Komödie, die man oft als zu leicht bezeichnet. Was mich interessiert, ist das Paradox zwischen profunder Thematik und leichter, schriller Farce.