Henze-Premiere: Von Fanatikern und Neurotikern

Wie gut Warlikowski, der Psychoanalytiker der Oper, dessen Interesse dort zu beginnen scheint, wo die Traumata der Figuren offensichtlich werden, als Regisseur wirklich ist, sieht man schon allein daran, dass man die auf Euripides basierende Geschichte des genialen W. H. Auden überhaupt versteht. In einem fast 15-minütigen Prolog lässt Warlikowski die Vorgeschichte erzählen: Wie Dionysos von Zeus mit Semele gezeugt wurde; wie Semele in Flammen aufging, als ihr der Göttervater in voller Pracht erschien; wie die Bürger Thebens seither in zwei Lager, die Gläubigen und die Ungläubigen, geteilt sind.

An diesem Punkt setzt die Oper ein: Pentheus, der Enkel des Theben-Gründers Kadmos, wird zum König, die Lage ist aber überschattet von der mutmaßlichen Rückkehr des Dionysos. Am Ende wird Pentheus von seiner eigenen Mutter geköpft, und Theben steht in Flammen. Eine komplizierte Handlung, die bei einem schlechteren Regisseur zum szenischen Desaster werden könnte.