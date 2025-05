Der Medienmanager und ehemalige RTL-Chef Helmut Thoma ist verstorben. Thoma sei an seinem Geburtstag am 3. Mai "überraschend" an Herzversagen gestorben, die Beisetzung sei bereits erfolgt, wie seine Familie mitteilte.

RTL-Legende Helmut Thoma verstorben

Thoma wurde 1939 in Wien geboren. Beim ORF leitete er von 1968 bis 1973 die Rechtsabteilung. Dann wechselte er als Prokurist der Generalvertretung zu Radio Luxemburg (IPA), bevor er 1975 alleiniger Geschäftsführer wurde. Thoma wurde 1982 Programmdirektor von Radio Luxemburg und übernahm 1984 die Direktion des Privatfernsehens von RTLplus in Luxemburg. Ab 1986 war er Sprecher der Geschäftsführung von RTLplus Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, welche er sich zunächst mit Erich Staake teilte. Nachdem Erich Staake 1991 zu Bertelsmann zurückkehrte, war Helmut Thoma alleiniger Geschäftsführer. 1998 übergab er diesen Posten an Landsmann Gerhard Zeiler.

Unter Thoma erreichte RTL Jahresmarktanteile von teilweise über 17 Prozent - heute kaum noch für den Privatsender vorstellbar. "Ich habe immer aufs Publikum geachtet, und ich habe Fernsehen als Dienstleistung gegenüber dem Kunden gewertet", gab Thoma vor mehreren Jahren sein Geheimnis für den Aufbau eines erfolgreichen Fernsehunternehmens preis.

Nach seiner Tätigkeit bei RTL war Thoma von 1998 bis 2002 Medienbeauftragter des damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. In der Folge schrieb Thoma Kolumnen für die Wirtschaftswoche.