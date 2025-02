Rabl-Stadler: "Kickl als Kunstkanzler wäre ein Schaden für unser Land"

Die Kultur im Kanzleramt: Das gab es schon in der Geschichte. Erstmals in den Jahren 1997 bis 2000, als Viktor Klima (SPÖ) "Kunstkanzler" war - und Peter Wittmann, zuvor SP-Bürgermeister von Wiener Neustadt, Staatssekretär für Kunst und Kultur. Die Szene äußerte sich damals wenig wohlwollend. Was auch daran lag, dass Wittmann in Fettnäpfchen trat und keinen Stallgeruch hatte. Wiener Neustadt hatte bloß mit ein paar Oper-Air-Konzerten von sich reden gemacht.

Und nun könnte es, wenn der Wunsch von FPÖ-Chef Herbert Kickl in Erfüllung geht, eine Neuauflage geben: Er will als Kanzler auch für die Kunst- und Kulturagenda zuständig sein. In der ÖVP dürften einige nichts dagegen haben. Denn mit der Kultur kann man strategisch nicht viel ausrichten und auch keine Pfründe sichern. Andere Bürgerliche sind entsetzt. Für sie ist das Bekenntnis zur Kultur ähnlich bedeutend wie jenes zur EU. Die ÖVP dürfte in dieser Frage daher vor einer Zerreißprobe stehen.