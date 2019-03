Heinrich Breloer über Brecht: Die Eifersucht des Untreuen

KURIER: Herr Breloer, Sie haben dem deutschen Schriftsteller Thomas Mann ein Dokudrama gewidmet, jetzt Bertolt Brecht. Brauchten Sie Abwechslung?

Heinrich Breloer: Bei Bert Brecht geht es, jedenfalls in seinen späteren Stücken, hauptsächlich um den Glauben an die Vernunft und das Handeln der Menschen unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen. Darin ist er als Künstler gewissermaßen der Gegenentwurf zu Thomas Mann. Dessen Figuren sind Masken, hinter denen immer Thomas Mann steht, der in seinem Werk seine Probleme durchspielt und diskutiert. Brecht hingegen will seine eigene Persönlichkeit nicht zum Gegenstand seiner künstlerischen Produktion machen. Anscheinend will er sich selbst nicht anschauen und schon gar nicht vorzeigen. Er blickt auf den inszenierten Fotos von sich scheinbar unverletzbar in die Welt, gepanzert in seiner Lederjacke, hinter der qualmenden Zigarre – hart, nicht zu beeindrucken, immer einen frechen Spruch zur Hand. Dabei ist er ein hoch sensibler, verletzbarer Mensch; denn ohne solche Empfindlichkeit könnte er überhaupt keine Literatur produzieren, und schon gar keine Gedichte schreiben wie etwa die „Buckower Elegien“.