Heimische Streaming-Plattform: Das Kino soll lei(n)wand bleiben

Ruth Beckermanns "Die papierene Brücke“

In dem zartfühlenden Film „Die papierene Brücke“ (1987) bricht die Regisseurin Ruth Beckermann in den Norden Rumäniens auf. Die Fahrt wird zu einer Reise in die eigene Familiengeschichte und führt zur Auseinandersetzung mit ihrer jüdischen Identität. Beckermann will „Bilder zu den Geschichten der Kindheit suchen“, vor allem in Czernowitz, der alten Hauptstadt der Bukowina, von dessen multikultureller Offenheit ihr der Vater immer vorgeschwärmt hat.

Czernowitz wird nicht erreicht, aber das sei vielleicht sogar gut, überlegt die Regisseurin aus dem Off: „Wenn man von Orten keine Bilder hat, bleiben die Erinnerungen.“

Barbara Alberts "Nordrand"

„Nordrand“ (1999) ist das Spielfilmdebüt von Barbara Albert und hat die österreichische Filmszene gehörig aufgemischt – nicht zuletzt deswegen, weil es im Wettbewerb von Venedig lief. Nina Proll und Edita Malovčić spielen zwei junge Frauen namens Jasmin und Tamara, die beide am Nordrand von Wien aufwachsen und sich Jahre später zufällig in einer Abtreibungsklinik wieder treffen. Jasmin kommt aus einem gewalttätigen Haushalt, Tamaras serbische Eltern sind zurück nach Ex-Jugoslawien gekehrt. Beide stehen vor schwierigen Lebensentscheidungen, die Albert mit einem unglaublichem Gespür für Jugendlichkeit, Rebellion und Freundschaft erzählt.

Jessica Hausners "Amour Fou“

Jessica Hausner nennt ihr exquisites Melodram „Amour Fou“ (2014) eine „romantische Komödie“. Sie handelt vom Freitod des deutschen Dichters Heinrich von Kleist 1811 mit der verheirateten Henriette Vogel. Kleist selbst erscheint dabei als narzisstischer Brüter auf der Suche nach einer Sterbensgenossin. Nachdem sich seine Cousine weigert, ist Henriette die nächstbeste Wahl. Wer sich nun einen romantischen Liebestod als schwärmerische Herzensangelegenheit mit gestohlenen Küssen vorstellt, liegt bei Jessica Hausner falsch. Stattdessen erzählt sie in aufgeräumt klaren, beinahe unbeweglichen Bildern von einer romantischen Verblendung.

Ruth Kaserers "Gwendolyn"

Auf den ersten Blick wirkt Gwendolyn Leick wie eine Frau, die ein Windhauch umblasen könnte. Zart, grauhaarig, mit leicht verzerrtem Gesicht, als hätte sie einen Schlaganfall hinter sich.Tatsächlich ist die 65-jährige Dame knapp 53 kg schwer und Gewichtheberin. Als hätte sie es mit Mikado-Stäbchen zu tun, schwingt sie den Barren in die Luft, macht einen eleganten Ausfallschritt und hält schließlich triumphierend das Eisen in die Höhe. Dieses Hobby, in dem sie es zu Weltmeisterschaftstiteln gebracht hat, ist nur eine von vielen Ungewöhnlichkeiten im Leben von Gwendolyn Leick. Ruth Kaserers Doku „Gwendolyn“ (2017) ist innig und feinfühlig.

Sudabeh Mortezais "Macondo"

Macondo liegt in Simmering. Zwischen Ostautobahn und Donaukanal. An die 3000 Flüchtlinge aus aller Welt leben in dieser Siedlung – und in Sudabeh Mortezais gleichnamigem Spielfilmdebüt „Macondo“ (2014) auch ein kleiner Junge aus Tschetschenien. Der elfjährige Ramasan geht seiner verwitweten Mutter bei der Beaufsichtigung seiner beiden kleinen Schwestern zur Hand. Seine Welt gerät in Unruhe, als Isa, ein angeblicher Freund seines im Krieg getöteten Vaters, auftaucht. Zuerst fühlt sich Ramasan zur neuen Vaterfigur hingezogen. Dann jedoch keimt Eifersucht auf, als klar wird, dass der fremde Mann einen Platz in der Familie einnehmen könnte.

Marie Kreutzers "Die Vaterlosen"

Marie Kreutzers schönes Spielfilmdebüt „Die Vaterlosen“ (2011) feierte auf der Berlinale seine Premiere. Als der Vater einer Hippiekommune stirbt, treffen die Geschwister nach zwanzig Jahren wieder auf einander und beginnen, an einer gemeinsamen Kindheitserinnerung zu basteln. Marion Mitterhammer steht in ihrer Mutterrolle auf einsamen Posten, während die Kindergeneration abrechnet. Philipp Hochmair als verstreberter Arzt, Andreas Kiendl als harmoniesüchtiges Vatersöhnchen und Emily Cox und Andrea Wenzl als ungleiche Schwestern rücken die schmerzenden Bilder aus der Vergangenheit zurecht: „Familie wird überschätzt.“