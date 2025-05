Han-Kang-Roman in Wien: Schweinehälften entsorgen in Superzeitlupe

Am eindringlichsten ist jedoch die Entscheidung, das gesamte Geschehen in extremer Zeitlupe zu zeigen. Die Leistung des Ensembles, das mit immenser Konzentration und Körperspannung agieren muss, um diesen Effekt glaubhaft zu halten, ist in dieser Hinsicht phänomenal.

Essenz des Romans

Der Einsatz von Sprache (freilich in Normaltempo) wird hingegen stark reduziert – weshalb der Slo-Mo-Effekt kaum gebrochen wird. Schleef konzentriert sich auf die Essenz des Textes. Es wäre albern, zu sagen, diese sei so gering, dass es Superzeitlupe brauche, um daraus ein abendfüllendes Stück zu gestalten. Die Dehnung der Zeit zwingt aber förmlich dazu, darüber zu meditieren, warum diese Frau so handelt. Vor den drei Akten wird eine Leinwand vor die Bühne gezogen: Man sieht schnell geschnittene Videosequenzen und hört innere Monologe aus dem Roman.

Offenbar wird hier auch eine Gesellschaft, die solch Zuwiderhandeln (einer Frau?) nicht dulden kann. Der Vater (Hans Dieter Knebel) schreit sie an, ohrfeigt sie und versucht, ihr gewaltsam Fleisch zu verabreichen. Der Sound steigert sich bei den exzessiven Szenen ins Verstörende.

Der Zerfall der Familie setzt sich in Teil 2 fort, die Szenerie (Bühne: Lina Oanh Nguyên) ist nun ein multimedialer Ausstellungsraum, flirrende Videoinstallationen bilden einen Kontrast zum Zeitlupentempo. Zu sehen ist, wie Yong-Hyes Schwager (Philipp Hauß), ein Künstler, sich an sie heranmacht. Luststeigernd wirkt dabei das Bemalen nackter Körper mit Pflanzenmotiven. Er will sie und einen Assistenten (Jonas Hackmann) beim Sex filmen, doch dies schlägt fehl. Als der Schwager sich selbst als Sexpartner anbietet, verlässt eine Handvoll Zuschauer den Saal. Was sie versäumen, ist der finale dritte Akt, in dem die Bühne in sattes Grün getaucht wird, dahinter werden auf einem großen Bildschirm idyllische Naturbilder eingeblendet.