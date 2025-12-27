Gründete "Konfrontationen": Jazzpionier Hans Falb ist tot

Der Gründer des Nickelsdorfer Jazzfestivals „Konfrontationen“, Hans Falb, ist am Freitag im Alter von 71 Jahren gestorben. Das meldet der ORF Burgenland unter Berufung auf Falbs Bruder. Das Avantegarde-Festival zählt zu den renommiertesten Festivals Österreichs.

Die „Konfrontationen“ feierten dieses Jahr ihr 45-jähriges Bestehen. Das Festival gilt als Fixpunkt für nationale und internationale Jazz-Größen und der Elektronikmusik abseits des Mainstreams. Falb positionierte die „Konfrontationen“ aber auch als Treffpunkt für Literatur und Bildende Kunst.1980 gründete Falb das Festival. Schon zuvor hatte er im elterlichen Gasthof Konzerte organisiert.