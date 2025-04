Grischka Voss: „Frauen müssen nicht so viel hochstapeln wie Männer“

Dieses Ungleichgewicht ist auch Doris Zametzer aufgefallen. Sie ist Direktorin der VHS Urania und will diese zu einem „Haus der Frauen“ machen. Einer der Programmpunkte der Initiative ist das Kabarettfestival „Powerfrauen on stage“, das von 8. bis 12. April stattfindet.

Sieht man sich die April-Programme der Wiener Kabarett-Institutionen an, dann ist da sicher sehr viel Lustiges dabei. Aber der Frauenanteil, der ist manchmal weniger zum Lachen. Im besten Fall liegt er bei etwa einem Drittel der Vorstellungen in diesem Monat. Im schlechtesten Fall kommen die Termine, bei denen die Bühne weiblich besetzt ist, auf gerade einmal zehn Prozent.

Ewiggestrige

Dort wird am Dienstag Grischka Voss auftreten. Die Frage, warum Frauen in der Kabarettszene trotz zuletzt überaus erfolgreicher Vertreterinnen wie Malarina oder Sonja Pikart immer noch wenig vertreten sind, erklärt sich Voss mit den „Altlasten“ überkommener Klischees: „Frauen wird unterstellt, dass sie nicht so witzig sind, dass sie sich nicht so viel trauen.“

Dass im vergangenen Jahr beim „Sommerfest des Humors“ in der Wiener Staatsoper keine einzige Frau gebucht war, wurde von den Veranstaltern damit begründet, dass keine Kabarettistin das große Haus füllen könne. Grischka Voss bleibt nur kurz die Spucke weg, dann sagt sie dazu: „Wer so etwas sagt, der erledigt sich für mich von selbst. Es gibt große Performerinnen, die locker die Bühne rocken. Aber die Ewiggestrigen sterben eh aus, sowohl ideologisch als auch physisch.“