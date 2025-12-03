"Denn sie wissen nicht, was passiert": Jauch und Schöneberger hören auch auf

Auch Barbara Schöneberger und Günther Jauch hören bei der RTL-Spielshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf. Zusammen mit dem an Krebs erkrankten Moderator Thomas Gottschalk werden sie am kommenden Samstag (6. Dezember) RTL zufolge ein letztes Mal moderieren. Das Trio hatte sieben Jahre lang durch die Show geführt.

Wie es weitergeht, teilt der Sender noch nicht mit. Die nächste Folge soll am 13. Dezember über die Bühne gehen. Für Gottschalk soll es ein Abschied von der Samstagabendunterhaltung werden. Der 75-Jährige hatte schon länger angekündigt, sich zurückziehen zu wollen. Am Sonntag machte er zudem öffentlich, an Krebs erkrankt zu sein.