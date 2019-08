Gossip live in Wien: Energibündel Ditto konnte begeistern

Die Setlist konzentriert sich wegen des Jubiläums natürlich auf die Songs von „Music For Men“, wobei das sich schwer dahin schleppende „Dimestore Diamond“ oder der Opener „Pop Goes The World“ daran erinnern, dass Gossip der Welt mit dieser Platte weit mehr Pop-Perlen gegeben haben, als das Mainstream-Radio gewürdigt hat. Aber auch andere Klassiker wie „Move In The Right Direction“ und „Standing In The Way Of Control“ werden in der Arena in Erinnerung gerufen. Und in der Zugabe kommt dann sogar noch eine rabiat hackende Version von „Careless Whisper“ von George Michael dazu.