Goncourt-Gewinner: Kontrovers, weil so ohne Kontroverse

Ein historischer 500-Seiten-Wälzer über eine scheinbar aussichtslose Liebe in Italien, sie adelig, er armer Bildhauer? In einer Zeit, wo andere Instagram-Zusammenfassungen, Autosoziobiografien oder Trauma-Bekenntnisse veröffentlichen, hat Jean-Baptiste Andrea mit seinem Jahrhundert-Liebesroman „Was ich von ihr weiß“ einen Bestseller gelandet und den Prix Goncourt abgeräumt. Letzteres alles andere als eindeutig. Er lag Kopf an Kopf mit Neige Sinnos „Trauriger Tiger“, einem der meistdiskutierten Bücher Frankreichs 2023. Ein Tatsachenroman, in dem die Autorin vom Missbrauch erzählt, den sie als Kind erlebt hat.