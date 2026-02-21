Goldener Bär der Berlinale für "Gelbe Briefe": „Im Druckkochtopf der Politik“

Wim Wenders überreichte den Goldenen Bären der diesjährigen Berlinale an seinen deutschen Regie-Kollegen İlker Çatak: Dessen packendes Politdrama „Gelbe Briefe“ wurde mit dem Hauptpreis des Festivals als bester Film ausgezeichnet.

„Gelbe Briefe“ erzähle von einer „Familie im Druckkochtopf der Politik“, so Wenders über die Entscheidung der Jury: Der Film sei eine Warnung vor autoritären Regimen und davor, was auch „in unseren Ländern passieren könnte“. Tatsächlich inszeniert der als Sohn türkischer Einwanderer in Berlin geborene İlker Çatak sein Polit- und Ehedrama vor deutlich sichtbarer, deutscher Kulisse. Die Atmosphäre von Repression bekommt dadurch eine Allgemeingültigkeit, die über eine Kritik am türkischen Staat hinausgeht.

Eine erschreckende Allegorie auf autoritäre Herrscher entwirft auch der türkische Regisseur Emin Alper in „Kurtuluş“ („Salvation“). Sein Drama über einen Clan-Konflikt in einem abgelegenen Dorf in den türkischen Bergen wurde mit dem Silbernen Bär Großer Preis der Jury ausgezeichnet.

Einen Silbernen Bären für die beste Hauptrolle erhielt die einzigartige Sandra Hüller. Die deutsche Schauspielerin brillierte in dem eindringlichen Historiendrama „Rose“ des österreichischen Regisseurs Markus Schleinzer: In einer protestantischen Dorfgemeinschaft im 17. Jahrhundert schlüpft Rose in Männerkleidung und gibt sich als Soldat aus. Für ihr exzellentes Spiel wurde Hüller bereits zum zweiten Mal mit dem Silbernen Bären für beste schauspielerische Leistung ausgezeichnet (den ersten erhielt sie 2006 für „Requiem“).