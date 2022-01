Golden-Globe-Verleihung: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Das Western-Familiendrama The Power of the Dog hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Film brachte auch der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion und dem australischen Nebendarsteller Kodi Smit-McPhee je eine Trophäe ein. Ebenfalls drei Golden Globes holte am Sonntagabend in Beverly Hills Steven Spielbergs Filmmusical West Side Story.

Neben dem Preis in der Sparte beste „Komödie/Musical“ wurden Hauptdarstellerin Rachel Zegler und Nebendarstellerin Ariana DeBose ausgezeichnet. Auch Star-Komponist Hans Zimmer (64) vergrößerte seine Trophäen-Sammlung mit dem Soundtrack für das Science-Fiction-Drama Dune in der Sparte „Beste Filmmusik“. Zwei Globes hatte der deutsche Komponist bereits. Den „Song“-Globe holten Popstar Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O’Connell mit der gemeinsamen Bond-Ballade „No Time To Die“ für den Film „Keine Zeit zu sterben“.

Weitere Preisträger waren in der Drama-Sparte die Australierin Nicole Kidman für ihre Rolle in Being the Ricardos und ihr US-Kollegen Will Smith, der in dem Sportdrama King Richard den Vater der US-Tennisstars Venus und Serena Williams spielt. Für Kidman war es der fünfte Globe Award ihrer Karriere, für Smith der erste nach sechs Nominierungen. Auch Andrew Garfield kann sich über seinen ersten Globe freuen – als Komödien-Hauptdarsteller im Musicalfilm Tick, Tick...Boom!.

Das Familienepos Succession war mit drei Auszeichnungen der große Sieger in den TV-Kategorien. Wie auch schon im Jahr 2020 gewann die düstere Satire über den familiären Machtkampf in einem Medienkonzern den Preis als beste Dramaserie, zudem wurden die beiden Hauptdarsteller Jeremy Strong und Nebendarstellerin Sarah Snook ausgezeichnet.

Bei den Comedyserien siegte die Produktion Hacks über die Arbeits-Freundschaft einer alternden Las-Vegas-Entertainerin mit ihrer jüngeren Gag-Autorin.