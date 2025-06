Giuseppe Verdis "La Traviata": So schön kann das Sterben sein

Nach Rom und Sevilla ist Musik aus der Lagunenstadt das heurige Motto der Salzburger Pfingstfestspiele. Aus diesem Grund wurde auch die 1853 am Teatro La Venice in Venedig uraufgeführte „La Traviata“ von Giuseppe Verdi ins Programm aufgenommen. Völlig unverständlich ist es, dass die heute so populäre und weltweit zu den am meisten aufgeführten Musikdramen zählende Oper damals ein veritabler Flop war, was allerdings auch an den damaligen unzulänglichen Sängern lag.