Giorgio Moroder bringt Discofeeling ins Gasometer

Gipfelstürmer

"Kunst machen kann jeder. Aber Kunst zu machen, die sich auch verkauft - das ist eine Kunst", hat er einmal gesagt, und prächtig verkauft haben sich seine Sporthymnen. "Reach Out" war es 1984 bei den Olympischen Spiele in Los Angeles, "Hand in Hand" vier Jahre später in Seoul und "Forever Friends" 2008 in Peking. Moroder ist ein Gipfelstürmer. Vielleicht muss man das sein, wenn man ein Neffe von Luis Trenker ist.

Ein normaler Rentner ist Moroder noch lange keiner. Zuletzt arbeitete er mit Kylie Minogue und Coldplay zusammen. 2015 veröffentlichte er 30-jähriger Pause eine neue Platte. "Déjà-vu" heißt sie, Darauf finden sich zahlreiche Kollobarationen – etwa eine mit der australischen Sängerin Sia, die dem Titelsong ihre Stimme gibt. "Diamonds" nahm er mit der 22-jährigen Britin Charli XCX auf. "Right Here, Right Now" mit der bereits genannten Kylie Minogue. Die Initialzündung für sein neues Album lieferten Daft Punk mit dem Track " Giorgio by Moroder" (vom Grammy-Album "Random Access Memories"), mit dem sie dem Urvater des Disco-Genres ein Denkmal gesetzt haben. Sie hätten ihm einen "Push" gegeben, "ins Business" zurückzukehren, sagt Moroder.