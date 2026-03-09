Nach schwerer Krankheit: "Ghostbusters"-Star Jennifer Runyon verstorben

US-Schauspielerin Jennifer Runyon ist tot. Die aus Filmen wie "Ghostbusters" und "A Very Bad Christmas" sowie der Serie "Charles in Charge" bekannte Darstellerin ist im Alter von 65 Jahren nach ihrem Kampf gegen Krebs gestorben, wie Medien berichten.

Laut TMZ veröffentlichte Runyons Familie am Sonntag eine Mitteilung auf Facebook, in der sie die Welt über den Tod der Schauspielerin informierte.

Familie trauert um Jennifer Runyon

"Am vergangenen Freitagabend ist unsere geliebte Jennifer verstorben. Es war ein langer und beschwerlicher Weg, der damit endete, dass sie von ihrer Familie umgeben war", zitiert das Promi-Portal aus dem Statement. Die Familie des "Ghostbusters"-Stars fügte hinzu: "Wir werden sie immer für ihre Lebensfreude und ihre Hingabe an ihre Familie und Freunde in Erinnerung behalten. Ich weiß, dass sie von oben mit ihrem wunderschönen Lächeln auf uns alle herabblickt. Ruhe in Frieden, unsere Jenn."