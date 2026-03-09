Nach schwerer Krankheit: "Ghostbusters"-Star Jennifer Runyon verstorben
US-Schauspielerin Jennifer Runyon ist tot. Die aus Filmen wie "Ghostbusters" und "A Very Bad Christmas" sowie der Serie "Charles in Charge" bekannte Darstellerin ist im Alter von 65 Jahren nach ihrem Kampf gegen Krebs gestorben, wie Medien berichten.
Laut TMZ veröffentlichte Runyons Familie am Sonntag eine Mitteilung auf Facebook, in der sie die Welt über den Tod der Schauspielerin informierte.
Familie trauert um Jennifer Runyon
"Am vergangenen Freitagabend ist unsere geliebte Jennifer verstorben. Es war ein langer und beschwerlicher Weg, der damit endete, dass sie von ihrer Familie umgeben war", zitiert das Promi-Portal aus dem Statement. Die Familie des "Ghostbusters"-Stars fügte hinzu: "Wir werden sie immer für ihre Lebensfreude und ihre Hingabe an ihre Familie und Freunde in Erinnerung behalten. Ich weiß, dass sie von oben mit ihrem wunderschönen Lächeln auf uns alle herabblickt. Ruhe in Frieden, unsere Jenn."
Runyons Freundin Erin Murphy nahm ebenfalls auf Facebook Abschied. "Es ist sehr traurig, mitteilen zu müssen, dass meine Freundin Jennifer Runyon Corman nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs verstorben ist", schrieb sie. "Es gibt Menschen, von denen man schon vor dem ersten Treffen weiß, dass man mit ihnen befreundet sein wird. Sie war eine ganz besondere Frau. Ich werde dich vermissen, Jenn. Meine Gedanken sind bei deiner Familie und deinen wunderschönen Kindern."
Runyon war von 1984 bis 1987 in der Sitcom "Charles in Charge" zu sehen. Mit Gastrollen in beliebten Fernsehserien wie "Magnum", "Mord ist ihr Hobby", "Zurück in die Vergangenheit" und "Beverly Hills, 90210" sowie mit Nebenrollen in meist komödiantischen Filmen wie "Ghostbusters – Die Geisterjäger" und "Endlich wieder 18" hatte sie in Hollywood Bekanntheit erlangt, eine große Karriere war aber ausgeblieben.
Im Jahr 1993 hatte Runyon ihre schauspielerische Tätigkeit vorerst beendet. Sie heiratete mit Basketball-Trainer Todd Corman einen Neffen von Hollywood-Produzent Roger Corman und wurde Mutter zweier Kinder. Mitte der 2010er Jahre kehrte Jennifer Runyon wieder vor die Kamera zurück, dabei trat sie vor allem in billigen C-Horrorfilmen mit.
