Gangsterserie "Dope Thief": Fake-Razzia gerät aus dem Ruder

Was die beiden Kleingauner nicht wissen: Beim nächsten Coup in einem abgelegenen Haus bei Philadelphia haben sie den größten Drogenumschlagplatz an der Ostküste erwischt. Das bringt zwar enorm viel unerwartetes Bargeld, aber die gefakte Razzia läuft völlig aus dem Ruder. Und so sind dem Duo bald die mächtigsten Drogenbosse der USA auf den Fersen.