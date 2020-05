Gaby Dohm: Schwester Christa wird 70

Seit Jahrzehnten ist sie ein Fixpunkt im deutschsprachigen Fernsehgeschäft: Gaby Dohm. Sie feiert am Montag ihren 70. Geburtstag und steht trotzdem vor der Kamera. Derzeit dreht sie eine neue Staffel der beliebten ARD-Serie „Um Himmels Willen“, in der sie die Oberin Louise von Beilheim spielt. Im Anschluss stehen ein Pilcher-Dreh sowie das ARD-Movie „Eine schöne Bescherung“ an.

Das Fernsehen war das berufliche Schicksal der gebürtigen Salzburgerin, die in Berlin aufwuchs. Einer Vielzahl von Serien und TV-Filmen lieh sie ihr Gesicht. Als Schwester Christa in der legendären „Schwarzwaldklinik“ brannte sie sich ins kollektive Gedächtnis. Zahlreiche Preise – Bambi, Goldene Kamera, ROMY – zeugen von der Publikumsgunst.

Ihre Karriere startete die Tochter der Schauspieler Heli Finkenzeller und Will Dohm auf der Bühne. 1966 kam sie ans Münchner Residenztheater, wo ihr der Durchbruch gelang und dem sie gut 20 Jahre treu blieb. Sie arbeitete mit Ingmar Bergmann und sie erhielt den Münchner Publikumspreis als beste Schauspielerin.

Würde sie heute am Beginn ihrer Karriere stehen, sie hätte mehr Theater gespielt, sagte sie in einem Interview mit der Westdeutschen Zeitung. Sie hätte in Wien und Berlin Engagements haben können. „Aber das ging damals nicht, weil ich mich um meinen Sohn kümmern wollte. Das war mir wichtiger“.

Seit ihrem Theater-Engagement lebt Dohm in München und in einer Patchwork-Situation: Hier ist sie mit ihrem Lebensgefährten, dem Regisseur Peter Deutsch, zu Hause. Dohms Ehemann Adalbert Plica, mit dem sie freundschaftlich verbunden ist, wohnt in Niederbayern und Sohn Julian in Berlin.