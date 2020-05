Das war die ROMY-Gala 2013

Offensichtlich muss man öfter in die Hofburg, um etwas zu erfahren: dass Armin Mueller-Stahl ein "Knopf" ist; dass Jan Josef Liefers einen Wiener "Gustl-Opa" hat; dass Armin Assinger nur vier Weltcup-Rennen, aber acht Mal die ROMY gewonnen hat ...

Mirjam Weichselbraun und Tarek Leitner moderierten Samstag die ROMY-Gala 2013 für einen sehr guten Zweck: um Publikumslieblingen das zu geben, was sie sich verdient haben: goldene, funkelnde ROMYs – die Liebeserklärung der TV- und Kinozuschauer an ihre Stars. KURIER.at begleitete die Fernsehgala via Liveticker.

Die Gewinner der Publikumspreise waren streng gehütetes Geheimnis. Um so größer die Freude und Überraschung, als die erste Preisträgerin feststand: die mit Tränen kämpfende „beliebteste Schauspielerin“ Marie Bäumer.